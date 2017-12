Governo vai liberar R$ 400 milhões para portos O governo vai alocar mais R$ 400 milhões para investimentos nos onze portos administrados pelo governo federal, após negociação com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial. O anúncio foi feito hoje à tarde pela assessoria especial do Ministérios dos Transportes para a área de portos, Maria do Socorro Pirâmides, durante evento da Cia. Docas do Rio de Janeiro anunciando novos contratos para os quatro portos no Estado, administrados por aquela empresa. "Esses recursos foram aprovados agora e preciso voltar urgente para Brasília para ver como vamos distribuir esses novos recursos. Foi muito difícil conseguir, mas estamos conseguindo mais verbas para desafogar obras em infra-estrutura portuária", disse Maria do Socorro. Ela não quis detalhar como serão aplicados esses recursos, o que só deverá estar definido nos próximos dias, observou.