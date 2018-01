Governo vai priorizar obras inacabadas, diz Ciro O ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, afirmou hoje que o governo dará prioridade à conclusão das obras inacabadas de infra-estrutura que estão com sua construção mais adiantada. "Vamos começar pelas que faltam menos para as que faltam mais. Primeiro vamos concluir as inacabadas antes de começar obras novas", disse. Segundo ele, a diretriz dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva é para que sejam colocadas na frente as obras "que reforcem a superação do estrangulamento nas áreas mais pobres do País". O ministro citou três de doze obras que já tiveram a construção retomada: barragem de Castanhal, no semi-árido do Ceará; o projeto de irrigação de salitre, na Bahia; e a adutora do sertão, em Alagoas. Ciro Gomes disse que a lista dos projetos que serão retomados deverá ser divulgada pelo presidente Lula em data ainda não definida. Segundo ele, o presidente quer dar continuidade a obras realistas e não anúncios mirabolantes.