Governo vai propor taxa de US$ 2 sobre passagens aéreas O governo brasileiro deve apresentar ao Congresso na próxima semana o projeto que cria uma taxa no valor de US$ 2 sobre as passagens aéreas internacionais para financiar o desenvolvimento de países pobres. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira em Paris pelo ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, em uma conferência que reúne representantes de mais de cem países e dezenas de organizações internacionais para discutir modalidades de financiamento ao desenvolvimento. "O projeto de lei deve ser apresentado na próxima semana ao Congresso", disse Amorim. A criação da taxa foi prometida no ano passado. De acordo com o ministro Amorim, ela deve representar recursos da ordem de US$ 12 milhões por ano, que serão destinados à compra de medicamentos para combater a Aids e outras doenças. Até que o projeto de lei seja votado pelo Congresso, o governo brasileiro irá destinar recursos do orçamento da União para financiar o desenvolvimento, disse Amorim. Dinheiro rápido Uma emenda orçamentária será apresentada em breve para que o Brasil possa dispor desses US$ 12 milhões já a partir de 2006, afirmou o ministro. A França, o Brasil e o Chile defendem a criação de uma central internacional de compra de medicamentos destinados a países pobres. Esta proposta está sendo discutida na conferência de dois dias em Paris, aberta pelo presidente francês Jacques Chirac, e que conta com a presença de chefes de Estado e ministros, além do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Kofi Annan. Na França, a lei para a taxação das passagens aéreas já foi aprovada e vai entrar em vigor em 1º de julho. Segundo o presidente Chirac, a França deverá arrecadar 200 milhões de euros, o equivalente a cerca de US$ 238 milhões por ano com esta taxa.