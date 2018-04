Governo vai recorrer de proibição de pedágio no Rodoanel O secretário da Justiça de São Paulo, Luiz Antonio Marrey, informou hoje que a Procuradoria Geral do Estado vai recorrer à Justiça da decisão que proibiu a cobrança de pedágio no Rodoanel Mário Covas, administrado pela Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR), na região metropolitana de São Paulo. O juiz Rômolo Russo Júnior, da 5ª Vara da Fazenda, suspendeu ontem a cobrança em 13 praças do trecho oeste do Rodoanel. A cobrança foi considerada ilegal por conta da Lei Estadual nº 2.481, de 1953, que proíbe a tarifa em um raio de 35 quilômetros a partir do marco zero (Praça da Sé). Marrey disse que a Procuradoria foi notificada da decisão hoje e prepara o recurso.