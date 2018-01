Governo vai revisar para cima previsão do PIB para 2005 O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, informou hoje que o governo vai revisar a sua previsão de crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro em 2005. Segundo ele, essa reestimativa deverá estar pronta até 23 de setembro, quando o governo divulgará mais um novo relatório bimestral da evolução das receitas e despesas do Orçamento da União de 2005. A previsão atual do governo é de 3,4%. O ministro não quis adiantar quanto poderia ser a nova estimativa, mas a uma pergunta sobre a possibilidade da previsão de crescimento do PIB subir para 5%, ele respondeu: "Possível é". Logo em seguida, afirmou que é preciso prudência e cautela em relação às previsões. O ministro avaliou que o resultado do PIB anunciado hoje, relativo ao segundo trimestre deste ano, é bastante animador e mostra uma recuperação da atividade econômica. Bernardo afirmou que o presidente Lula considerou o resultado "jóia".