Governo vai usar reserva de R$ 38 bi para evitar contingenciamento em 2016, diz Padilha

O governo federal vai usar uma reserva de R$ 38 bilhões prevista no Orçamento de 2016 sem destinação específica para evitar corte nos gastos, afirmou nesta quinta-feira o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha.

"Havia ficado uma reserva de R$ 38 bilhões no Orçamento, sem destinação, para cobrir emergências. Como a receita não correspondeu, temos que cobrir esse buraco", afirmou o ministro em entrevista a agências internacionais.

No início do mês passado, o Ministério do Planejamento havia informado que o governo contava com R$ 18,1 bilhões para absorção de riscos fiscais, já contemplada na meta de déficit primário de R$ 170,5 bilhões para o governo central em 2016.

Nesta sexta-feira, o governo vai divulgar seu relatório bimestral de receitas e despesas.

De acordo com Padilha, o contingenciamento "não passa pela cabeça" do presidente interino Michel Temer neste momento porque novo corte paralisaria as operações do governo. Mas a receita não deve voltar a crescer este ano, mesmo com a melhora do cenário econômico.

"Receita demora mais para responder. Vamos ter efeito dessa retomada no ano que vem", disse.