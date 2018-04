Governo vê oscilação do petróleo "com naturalidade" A queda nas cotações internacionais do petróleo, motivada pela retomada da produção na Venezuela, foi recebida "com naturalidade" pelo Ministério da Fazenda, segundo informou o secretário de Política Econômica, José Guilherme Dias dos Reis. "Os preços oscilam", comentou. Mesmo antes da redução registrada hoje, a avaliação dele e de outros assessores da área econômica era de que a alta do petróleo era transitória, motivada por uma contenção artificial da produção e por turbulências políticas. Não havia razões econômicas que apontassem para a manutenção dos preços num nível elevado. Reis informou que, ao menos na Secretaria de Política Econômica (SPE), não está em análise a modificação do sistema de preços dos combustíveis e derivados. "Não posso responder por outras áreas do governo", ressalvou. Na sua avaliação, porém, é pouco provável que haja retrocesso na política de liberalização do mercado de combustíveis. Ele discorda da crítica de que os preços foram liberados antes de haver, operando no Brasil, empresas concorrentes da Petrobras. "Seria impossível atrair empresas para um mercado sem um mínimo de condições de liberdade", ponderou. "Estamos num processo de formação de mercado, que toma algum tempo." Reis lembrou que há poucos meses o Congresso Nacional aprovou uma legislação abrindo o mercado brasileiro à importação de combustíveis. Para permitir tal abertura, foi necessário modificar a estrutura tributária brasileira, criando a Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico (Cide) sobre combustíveis.