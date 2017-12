Governo venezuelano poderá intervir na filial da Parmalat O governo venezuelano poderá ajudar a filial local da Parmalat, se confirmar que a empresa enfrenta dificuldaes financieras devido ao escândalo povocado pela falência da matriz italiana, segundo informou o ministro de Produção e Comércio, Wilmar Castro. A Parmalat da Venezuela tem insistido em que suas finanças não foram afetadas pelo escândalo, mesmo depois que foi emitida uma ordem de prisão contra o presidente da subsdiaria, Giovanni Bonici. Segundo a empresa, Bonici é procurado na Itália por suas atividades como diretor da filial da Parmalat nas ilhas Caiman, Bonlat. Bonici continua na Venezuela, mas seu advogado garante que ele regressará brevemente a Itália. O ministro Castro disse que Parmalat da Venezuela ?está operando 100 por cento?, mas encontra-se ?em situação de alerta por falta de financiamento externo?. Se a situação agravar-se, ele assegurou, o governo venezuelano poderá comprar ações da Parmalat da Venezuela para ajudar a empresa. ?O colapso de uma empresa dessa magnitude indubitavelmente teria consequências importantes na economia?, acrescentou Castro, em declarações publicadas pelo jornal El Nacional/ A Parmalat da Venezuela emprega 2.500 pessoas e produz 40% do leite em pó do país, além de 15% do leite pasteurizado.