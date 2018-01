Governo veta benefícios extras à Zona Franca de Manaus O Palácio do Planalto barrou os benefícios adicionais à Zona Franca de Manaus que haviam sido incluídos pelo Congresso na Medida Provisória 183. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta sexta-feira o texto da Medida Provisória, que foi transformada na Lei 10.925, vetando esse dispositivo. Dessa forma, ele atendeu aos pedidos de São Paulo e outros Estados industrializados, que se queixaram das condições desiguais de concorrência dos produtos da Zona Franca de Manaus. Na avaliação do governo paulista, tratava-se de um subsídio que obrigaria empresas a se instalar naquela região para se manter competitivas. A Lei 10.925 é a mesma que concedeu isenção da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) para produtos da cesta básica. Conforme antecipado pelo Estado, foram três os vetos de Lula ao texto: o que dava benefícios à ZFM, o que concedia isenção de PIS e Cofins sobre ração para animais e o que isentava desses tributos a nafta petroquímica. O benefício à ração traria perda de R$ 900 milhões na arrecadação, enquanto a nafta reduziria as receitas em R$ 250 milhões. O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, disse que o veto ao dispositivo da Zona Franca de Manaus evita uma ?distorção tributária?. Se o texto ficasse tal como saiu do Congresso, as empresas seriam estimuladas a deslocar sua produção para a Zona Franca. Além disso, cada etapa de produção realizada na região daria à empresa o direito a um crédito sobre tributos que ela não havia recolhido. ?Isso geraria um desequilíbrio forte?, disse o secretário. Todo esse problema é gerado por uma palavra: isenção, que por sua natureza, gera créditos tributários. Com o veto, as empresas da Zona Franca de Manaus passaram a ter alíquota zero de PIS e Cofins. Nos dois casos, a empresa não paga as contribuições. A diferença é que, por lei, a isenção gera crédito tributário e a alíquota zero, não. Sem geração de crédito, as condições dentro e fora da Zona Franca ficam igualadas. Nafta petroquímica Por razões semelhantes, foi vetado o artigo que dava isenção de PIS e Cofins para a nafta petroquímica. O produto já tem alíquota zero, e a isenção geraria créditos sobre tributos não recolhidos. Isso, segundo o texto enviado pelo Ministério da Fazenda ao Palácio do Planalto, criaria ?um benefício a setor específico da economia, sem justificativa econômica ou social e gerando perda de arrecadação da ordem de R$ 250 milhões anuais.? O presidente Lula vetou também o dispositivo que dava isenção de PIS e Cofins na importação de ração para animais, embora a mesma lei dê isenção a fertilizantes, sementes e mudas. Segundo Rachid, a medida foi necessária para estabelecer o equilíbrio em relação a uma outra situação: crédito concedido quando empresas de agronegócio e cooperativas compram produtos diretamente de pessoas físicas. Nas negociações com o Congresso havia ficado acertado que os produtos de origem vegetal, quando produzidos por pessoas físicas e comprados por agroindústrias gerariam para o adquirente crédito tributário no valor de 35% do produto. Já a aquisição de produtos de origem animal gera crédito de 60%. Para compensar essa desigualdade ficou acertado que a importação de fertilizantes e sementes ficaria isenta enquanto as rações seriam tributadas. O Congresso alterou esse texto isentando também as rações, o que criou um desequilíbrio.