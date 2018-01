Governo volta a negociar com funcionários do BC em greve O governo voltará a negociar com os funcionários do Banco Central ? em greve por tempo indeterminado desde a última segunda-feira ? às 11 horas de hoje. A reunião contará com a presença de representantes do Ministério do Planejamento, da Casa Civil e do Ministério da Fazenda. Esta será a primeira reunião depois da decisão dos servidores do BC de rejeitar a proposta apresentada na terça-feira de escalonar o pagamento do aumento salarial médio de 23% em três parcelas. Em assembléia realizada ontem, os funcionários resolveram reivindicar o pagamento do aumento em apenas duas parcelas. "Seria algo ainda neste ano e o restante até o final do primeiro trimestre de 2005", disse o presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do BC (Sinal) de Brasília, Paulo Calovi.