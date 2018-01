Governos começam a avaliar construção de gasoduto O grupo formado por técnicos dos governos venezuelano, argentino e brasileiro - responsável por discutir a construção do gasoduto bilionário que cruzará os três países - se reunirá no Rio de Janeiro na próxima sexta-feira para a primeira rodada de avaliação dos dados levantados desde o início das discussões sobre o tema. Até o momento, já foram realizadas três reuniões técnicas entre o grupo - uma em cada país - sendo que a última aconteceu ontem no Rio. Orçado em cerca de US$ 20 bilhões, o gasoduto poderá transportar gás da Venezuela até a Argentina, passando pelo Brasil e pelo Uruguai e Argentina. Apesar de ainda não ter sido definido se os investimentos sairão dos governos federais ou das estatais (Petrobras e PDVSA), a Petrobras tem balizado os estudos do Ministério de Minas e Energia. As reuniões tem contado com a presença do diretor da estatal, Ildo Sauer, um dos idealizadores da obra. A próxima reunião do grupo acontecerá em março, em Caracas, na Venezuela, quando deverá ser iniciada a discussão para a inclusão de representantes do Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia e Peru no grupo. A previsão é de que as conclusões sejam apresentadas em julho, quando haverá a decisão de se construir ou não o duto. Pelo atual projeto, o gasoduto teria capacidade de transportar 150 milhões de metros cúbicos de gás por dia, ou cinco vezes mais que o gasoduto Bolívia-Brasil, passando 9.283 quilômetros.