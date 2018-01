Governos estudam solução para porto de Sepetiba Os governadores eleitos de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), e do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho (PMDB), deverão iniciar negociações para a utilização de uma área do porto de Sepetiba (RJ). O assunto foi detalhado nesta sexta-feira pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Wilson Brumer que acompanhou os dois governadores em uma viagem a Washington (EUA) nesta semana. Segundo Brumer, a área possui extensão de 1,1 milhão de metros quadrados, vizinha ao porto da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e está abandonada. Esta estrutura pertencia a uma das sócias da antiga Mineração Areiense S.A (Masa), do grupo mínero-metalúrgico Ingá, do Rio de Janeiro, que teve falência decretada em dezembro de 1998. Atualmente o síndico da massa falida da Masa é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). O grupo, que processava zinco no município de Vazante, no noroeste de Minas, deixou um enorme passivo ambiental que, de acordo com o secretário Brumer, é motivo de preocupação para o governo fluminense. A idéia seria a colocação de um porto avançado no Estado do Rio para os produtos de Minas. Ele reiterou, porém, que o desenho final da proposta ainda não foi feito e não soube dizer se a área poderá ser leiloada para outras empresas que queiram investir nesta área. No processo de liquidação da companhia, o direito de exploração da mina de Zinco em Vazante foi arrematado em leilão pelo grupo Votorantim, por US$ 40,8 milhões em outubro de 2004. A lavra tem potencial estimado em 13 milhões de toneladas de minério willemítico, com teor de zinco de 17,56%, o que significa um total de reservas de 2,3 milhões de toneladas de zinco contido. O edital determinou que, do valor total a ser pago pelo direito de lavra, US$ 5 milhões foram destinados à quitação de passivos trabalhistas. O restante do pagamento será feito quando forem concluídos os trabalhos de pesquisa pelo grupo Votorantim o que, segundo Brumer, deve ocorrer dentro 120 dias.