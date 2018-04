Governos europeus apoiam amplos controles sobre o mercado

Associated Press,

Autoridades alemãs informam que líderes europeus, reunidos em Berlim, deram apoio a uma ampla regulamentação dos mercados financeiros dos fundos hedge. Representantes governamentais disseram que os líderes das principais economias europeias concordaram que "nenhum mercado financeiro, nenhum produto de mercado financeiro, nenhum agente do mercado financeiro pode existir sem regulamentação, sem supervisão". As fontes falaram sob a condição de que seus nomes não fossem revelados. Chefes de Estado e ministros das finanças das maiores economias europeias estão reunidos neste domingo para estabelecer uma posição comum da Europa antes da cúpula do G-20, marcada para abril em Londres.