GP busca saída para situação financeira difícil da Magnesita

A crise global jogou por terra, pelo menos por enquanto, os ambiciosos planos da GP Investimentos para a Magnesita. Maior indústria de refratários do País, a empresa mineira foi comprada em 2007 por R$ 1,2 bilhão, e a ideia do GP era transformá-la na maior do mundo em seu setor. A mudança no mercado, porém, fez com que a empresa acumulasse uma dívida que é hoje superior ao seu patrimônio líquido, de R$ 2 bilhões. A empresa tem um prazo até agosto para fechar um acordo de refinanciamento da dívida com seu principal credor, o banco JP Morgan. Segundo fontes, uma venda da Magnesita não está descartada, caso a renegociação não tenha sucesso. A direção da Magnesita nega que haja qualquer negociação para a venda, e se diz otimista em fechar um acordo com os credores. Mas executivos da companhia reconhecem que a situação financeira é realmente complicada. A indústria, que já demitiu mais de mil funcionários, está encontrando dificuldade até mesmo para a compra de matéria-prima. Muitos fornecedores só estão aceitando encomendas para pagamento à vista. Fornecedora de refratários para alguns dos principais grupos siderúrgicos do Brasil e do exterior, a Magnesita foi duramente atingida pela crise global. As vendas caíram drasticamente em decorrência do declínio da produção siderúrgica, comprometendo seriamente a geração de caixa da empresa. A situação tornou-se ainda mais complicada porque a companhia havia se endividado muito para comprar a rival alemã LWB por mais de 650 milhões. A aquisição transformou a Magnesita na terceira maior produtora de refratários do mundo. As dificuldades do mercado estão expressas nos números do balanço da empresa. A receita líquida passou de R$ 219 milhões no primeiro trimestre de 2007 para R$ 240,6 milhões no primeiro trimestre do ano passado. No primeiro trimestre deste ano, no entanto, caiu para R$ 205,3 milhões. O lucro líquido, que chegou a R$ 30,5 milhões no primeiro trimestre de 2007, transformou-se em prejuízo de R$ 23,6 milhões no mesmo período do ano passado. No primeiro trimestre deste ano, a perda foi de R$ 62 milhões. Caso a empresa seja colocada à venda, uma das principais interessadas, segundo fontes, deve ser a austríaca RHI, que disputou - e perdeu - a compra da Magnesita em 2007. A RHI também perdeu para a Magnesita a disputa pela LWB. Recentemente, o grupo austríaco abriu um escritório em Belo Horizonte. DESASTRE Além da situação financeira complicado, a empresa também vive um momento difícil por causa do desaparecimento do seu diretor de finanças, Maurício Lustosa. O executivo vinha de Miami para Belo Horizonte a bordo de um monomotor que desapareceu no início da noite de sábado, numa região de floresta no sul da Venezuela. Na quinta-feira, as autoridades envolvidas na busca localizaram os destroços do avião. Em respeito ao desaparecimento do executivo, a empresa preferiu não se pronunciar sobre a negociação que ele vinha conduzindo com o JP Morgan.