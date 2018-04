Grã-Bretanha injetará bilhões no banco estatal Northern Rock A Grã-Bretanha vai injetar bilhões de libras no banco estatal Northern Rock para tentar desbloquear os empréstimos e ajudar a economia a sair da recessão, disse o ministro da Economia , Alistair Darling, nesta segunda-feira. O Northern Rock, que exibiu um acentuado enfraquecimento no mercado de crédito antes de ser nacionalizado em fevereiro do último ano, deve aumentar os empréstimos em 14 bilhões de libras nos próximos dois anos, confirmou o banco em comunicado. A mudança é parte de um esforço do governo para revitalizar a economia através de estímulos a bancos, prejudicados por um colapso no crédito global. O Royal Bank of Scotland (RBS), com participação estatal, também disse que está em conversações com o governo. O RBS, que divulgará os seus resultados em 26 de fevereiro, deve anunciar uma reestruturação nesta semana. O CEO da Northern Rock também disse que uma reestruturação planejada do grupo deve incluir a criação do chamado "bad bank" para conter os ativos cujo os valores caíram como resultado da crise financeira. (Reportagem adicional de Peter Griffiths)