Graças a chineses, Brasil registra alta de investimentos em 2017

GENEBRA – O Brasil registrou, em 2017, um aumento de 4% no fluxo de investimentos externos. Ainda assim, perdeu uma posição no ranking dos principais destinos de apostas de empresas de todo o mundo. Os dados fazem parte de um informe publicado nesta segunda-feira pela Conferência da ONU para o Comércio e Desenvolvimento (Unctad), às vésperas do encontro do Fórum Econômico Mundial em que Michel Temer tentará convencer executivos de que “o Brasil voltou”.

O Brasil terminou o ano em sétimo lugar, com US$ 60 bilhões, uma posição abaixo de 2016 quando recebeu US$ 58 bilhões. Em 2015, o Brasil havia recebido US$ 65 bilhões. No ano passado, superam a economia nacional a Austrália, Irlanda, Holanda, Hong Kong, China e os EUA, na liderança.

O aumento do fluxo ao Brasil marca uma retomada no fluxo que, segundo a ONU, pode se intensificar em 2018. A ONU aposta em uma recuperação maior dos investimentos, atraídos por um mercado doméstico fortalecido diante de uma recuperação econômica.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

++ Em três anos, conta dos Estados sai do azul para um rombo de R$ 60 bi

“Pode haver algum sinal positivo de recuperação de investimentos, por conta do crescimento que começa a ser retomado no Brasil. Isso pode atrair investimentos a uma economia de tamanho substancial”, afirmou James Zhan, diretor do Departamento de Investimentos da Unctad.

A avaliação da entidade é que a recuperação do mercado anulará em parte as incertezas políticas em um ano eleitoral.

Em 2017, porém, o desempenho nacional foi garantido graças aos investimentos chineses. O Brasil, segundo a ONU, foi responsável pelas maiores aquisições na América Latina. Mas das dez maiores aquisições por parte de empresas nacionais por estrangeiras, nove foram realizadas por empresas chinesas no Brasil.

++ Previdência Social tem déficit recorde de R$ 268,8 bi em 2017

O resultado ainda permitiu que a América Latina registrasse seu primeiro ano de alta nos investimentos desde 2012, com alta de 3% e um total de US 144 bilhoes. Mas os volumes ainda estão 25% abaixo de seu pico.

“2016 e 2017 mostraram que os investimentos chineses foram elevados e que empresas estavam agressivas, incluindo setores como serviços e tantos outros”, disse Zhan. “Foi no final de 2017 que houve uma política na China para pedir que empresas fossem cautelosas. China ainda tem a política de incentivar a ida de suas empresas ao exterior. Mas pede cautela e isso pode se aplicar ao Brasil”, alertou.

Pelo mundo, porém, a alta do Brasil e da América Latina não se repetiu em outras regiões, principalmente entre as economias ricas. Os números revelam uma queda global de 17% em 2017. Nos EUA, a contração foi de 32%, contra uma queda de 90% no Reino Unidos. No total, os investimentos chegaram a US 1,58 trilhoes. Para 2018, a esperança da ONU é de que haja uma recuperação moderada.