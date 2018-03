Graças ao Nafta, Canadá pode ficar isento de tarifas, afirma premiê

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ligou para ele no começo da semana para afirmar que estava focado em avançar com o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), que tem EUA, Canadá e México como países-membros.

"Ele deixou bem claro que estava focado em prosseguir com o Nafta e sentiu que se nós conseguirmos um bom acordo sobre o pacto, não haveria necessidade de tarifas", afirmou o premiê canadense.

Trudeau disse que alertou Trump de que "não faz sentido" impor tarifas ao Canadá porque a o mercado de aço e alumínio da América do Norte é profundamente integrado. "Eu deixei bem claro que prosseguir com tarifas seria inaceitável".

Mais cedo, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, afirmou que Canadá, México e outros países podem ser isentos das tarifações sobre as importações de aço e alumínio propostas por Trump, citando preocupações com a segurança nacional.

Ela não deu detalhes sobre quais outros países seriam isentos e disse que serão avaliados caso a caso. Espera-se que Trump assine amanhã à tarde um decreto sobre o assunto. /Com informações da Dow Jones Newswires.