Gradiente compra área de TVs e DVDs da Itautec Philco A Gradiente Eletrônica S.A., fabricante de aparelhos de som, acertou ontem, dia 8 de agosto, a compra da área de TVs, DVDs e equipamentos de áudio da marca Philco pertencente à Itautec Philco S.A., empresa do grupo Itaú. O valor da operação não foi informado no fato relevante divulgado pelas duas Companhias. Segundo o texto, a aquisição envolve a compra pela Gradiente de 100% da participação societária de empresa subsidiária da Itautec detentora de parte dos ativos relacionados à operação e de outros ativos, como matérias-primas, produtos acabados, assistência técnica e propriedade intelectual. De acordo com o fato relevante, a Gradiente se compromete a, no período de 45 dias contados da assinatura do contrato, realizar uma due diligence no negócio envolvendo a operação Philco, sendo que após a conclusão os ativos serão transferidos definitivamente pela Itautec à Gradiente. A Itautec concentrará sua atuação nos mercados de produtos de alta tecnologia, de informática e serviços, direcionando sua atuação aos produtos desses segmentos. A Gradiente objetiva com essa transação focar seus negócios no mercado de eletrônica de consumo, informa o texto.