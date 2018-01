Gradiente lança celular TDMA com WAP A Gradiente Telecom está lançando o Gradiente G-WAP, o primeiro celular do sistema Time Division for Multiple Acces (TDMA) adaptado para tecnologia WAP do mercado brasileiro. O aparelho funciona com um Wap Browser, navegador que permite o acesso à Internet, proporcionando ao usuário receber notícias, previsões meteorológicas e informações financeiras. O celular oferece serviços como a tecla giratória Wap Roller de navegação rápida na Internet. Segundo a empresa, o aparelho permite transmitir e-mails e fazer, desde consultas e transferências bancárias, até reservas de passagens aéreas. A Gradiente destacou que o aparelho possui um design desenvolvido exclusivamente para o acesso sem fio à Internet. Ele possui um visor de alto contraste e ampliado - o Wap Display - que garante melhor definição para a leitura de mensagens. A agenda do Gradiente G-WAP armazena 1.000 memórias alfanuméricas e cinco posições para cada uma delas, o que resulta em 5.000 informações. A função Wap Infrared oferece transmissão de dados sem fio via infravermelho. Além disso, o serviço Wap Text permite, por meio de um dicionário, escrever de maneira rápida com poucos toques. O lançamento traz o Wap Voice - discagem por reconhecimento de voz - que permite ao usuário discar para até dez números salvos na agenda. Ele ainda pode enviar e receber dados e fax quando conectado a um computador por cabo e acessórios opcionais, utilizando o Wap Connection.