Gradiente lança Karaokê para DVD A Gradiente está lançando os DVDokês como alternativa aos atuais Videokês. O aparelho que incorpora funções do DVD e do Karaokê, será vendidos a partir de R$ 999 e deve estar disponível no mercado em janeiro. O fabricante promete mais qualidade que a do seu concorrente, que tem som de computador. O repertório gravado para o aparelho é de músicos profissionais e tem qualidade digital. As músicas estarão disponíveis em CDs (30 por CD), a R$ 49.