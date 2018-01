Gradiente pode não ter TVs para atender demanda no Natal A Gradiente estima que as vendas voltadas para o Natal deste ano serão semelhantes às obtidas no mesmo período de 2005. De acordo com o vice-presidente de multimídia do grupo, Eugênio Staub Filho, as encomendas da indústria para o final do ano estão dentro da previsão feita pela empresa. Na avaliação do executivo, porém, alguns produtos poderão estar mais escassos no final deste ano. Depois da frustração com as vendas do período da Copa do Mundo, as indústrias podem não ter como atender uma demanda eventualmente maior para o fim de ano. "Pode haver falta de produto para o Natal. Há o risco de não atendimento", afirmou. A Gradiente, informou, poderá não ter TVs convencionais suficientes para o volume de pedidos no período. A companhia está colocando no mercado 20 lançamentos, número também semelhante ao praticado no mesmo período do ano passado. As novidades em TVs neste semestre contarão com nove lançamentos, dois LCDs; quatro, de plasma; e três, convencionais. De acordo com o vice-presidente de multimídia, a companhia atingiu neste ano 20% de participação no segmento de plasma e LCD. Atualmente, a empresa situa-se entre as três principais atuantes desse mercado. No total, incluindo o modelo convencional, a Gradiente, junto com a marca Philco, adquirida pela companhia em 2005, detém 16% do faturamento. O segmento de TVs será o foco da campanha publicitária que a Gradiente inicia nesta terça-feira e que se estenderá até o final do ano. Com investimentos de R$ 4 milhões, a empresa pretende esclarecer o consumidor sobre os modelos e tecnologias disponíveis no mercado. Nos nove meses deste ano, as vendas em volume de aparelhos de plasma e LCD aumentaram sete vezes, em todo o mercado, na comparação com o mesmo período de 2005. Na promoção, a empresa se compromete a fornecer aos compradores um decodificador, necessário para o uso da TV digital, quando a nova modalidade estiver em funcionamento. De acordo com o vice-presidente de multimídia da Gradiente, a indústria de eletroeletrônicos de áudio e vídeo registrou crescimento de 13% na receita entre janeiro e setembro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em volume, a expansão foi de 25%.