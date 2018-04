Gráfica Arizona compra rival Image Networks A Arizona, especializada em preparação de materiais de propaganda para áreas de marketing de empresas e para agências de publicidade, comprou a concorrente Image Networks. Um negócio que vai elevar o faturamento anual da Arizona para R$ 45 milhões e torná-la, praticamente, a única fornecedora de serviços de "pré-mídia", ou gerenciamento dos processos - como definição de cor, retoques, adaptações e geração de imagens em 3D e outros - entre a criação das peças pelas agências e a entrega para a veiculação nos canais de mídia. Com a aquisição, o setor de serviços gráficos e impressão para esse mercado passa a contar com quatro grandes empresas: a Litokromia Gráfica, a Editora Gráfica Burti e a StilGraf, além da Arizona/Image. Segundo projeções feitas a partir dos dados de investimentos publicitários no País em 2008, esse segmento movimenta cerca de US$ 9 bilhões por ano. "Desde o começo, a Arizona sempre se preocupou em se diferenciar das práticas do mercado, apostando na implantação de conceitos que aliassem tecnologia de ponta à automação dos processos de apoio às agências. Assim nasceu a nossa plataforma de internet, que opera como uma espécie de guarda-chuva de todos os serviços que prestamos", diz o presidente da Arizona, Marcus Hadade. Hadade conta que a receita líquida da Arizona cresceu 120% em apenas três anos. Pulou de R$ 7,2 milhões em 2004, para R$ 17 milhões em 2006. Hoje, a empresa fatura R$ 31 milhões e atende mais de 70 clientes. Com a compra da Image Networks, a Arizona passa a contar com 214 funcionários.