Grande novidade da ata é a nova mira na inflação em 2005 A grande novidade da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), realizada na semana passada, é a informação de que o Banco Central não irá mais perseguir a meta central de inflação de 2005, de 4,5%. A política monetária passará agora a ser calibrada de modo a perseguir no próximo ano uma inflação de 5,1%, que corresponde à meta central fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), acrescida de 0,6 ponto porcentual a título de acomodação parcial da inércia inflacionária que será herdada de 2004. Ou seja, o BC passará a considerar em 2005 a pressão sobre os preços herdada do ano anterior. Na última reunião do Copom a Selic, a taxa básica de juros da economia, foi elevada em 0,25 ponto porcentual - de 16% para 16,25% ao ano. Segundo os diretores do BC, diversos índices de inflação em 2004 superarão a meta central de 5,5% fixada pelo governo. Isso terá implicações sobre a inflação de 2005. Por isso, o Copom decidiu - como já feito em anos passados - perseguir uma inflação um pouco acima da meta central fixada, acomodando assim parte da chamada inércia inflacionária de 2004. Explicações para a alta da Selic De acordo com o Copom, sem uma reação imediata da política monetária, a inércia inflacionária teria um impacto de 0,9 ponto porcentual em 2005. Por isso, a Selic foi elevada na semana passada já com o intuito de combater esse movimento. O ajuste feito na taxa básica de juros tem como objetivo promover a convergência da inflação para a trajetória de metas, já incorporando o novo foco que será perseguido pelo BC de 5,1% no próximo ano.