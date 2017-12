Grande oferta de aluguéis em SP A oferta de imóveis residenciais para alugar na cidade de São Paulo, em maio, esteve 28,6% maior do que o número de inquilinos, de acordo com o Sindicato das empresas de Compra, Venda e Locação de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (Secovi). Com isso, o inquilino ganhou maior poder de negociação, e o valor médio de locação teve queda de 1,40% nos últimos 12 meses. No mesmo período, a inflação medida pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) ficou em 13,8%. Nesse cenário, o futuro inquilino tem uma variedade maior de imóveis para comparar. Apesar disso, não adianta pedir um preço muito abaixo do mercado, adverte Hubert Gebara, diretor da Hubert Imóveis. Ao invés disso, o inquilino pode tentar reduzir o valor do aluguel com base no preço do condomínio, se for o caso, e do IPTU, já que são valores que não podem ser modificados. Também pode propor uma carência no pagamento do aluguel nos primeiros meses e, nesse período, pagar somente o condomínio e o IPTU, ou mesmo o contrário. O importante é fazer muita pesquisa e negociar bastante antes de fechar o negócio. Mudanças com a nova lei do inquilinato e Plano Real A nova lei do inquilinato extinguiu a cláusula que impedia o proprietário de reaver o imóvel ao término do contrato. Até então, o processo de despejo demorava em média cinco anos. Agora, os proprietários têm o direito de não renovar os contratos que tiverem no mínimo dois anos e meio. O processo de despejo leva, em média, seis meses. Essa facilidade para o proprietário estimulou o investimento em imóveis para alugar, ampliando a oferta. Ao mesmo tempo, com a estabilidade econômica, muita gente adquiriu casa própria, deixando de pagar aluguel.