Grande volume de dólares mantém cotação baixa O mercado de câmbio continua operando com grande volume de moeda norte-americana e essa tendência deve manter-se pelo menos até o final do mês, levando as cotações a recuarem ainda mais. Há pouco, o dólar comercial era vendido a R$ 1,7900. Uma pequena alta de 0,11% em relação à cotação dos últimos negócios de ontem. De acordo com apuração do repórter Sérgio Lamucci, as entradas de recursos podem atingir mais de US$ 1 bilhão nos próximos dias, com a captação de US$ 400 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), de US$ 300 milhões da Companhia Siderúrgica Nacional, e de US$ 350 milhões com a emissão de ações da Embraer no exterior. Apesar da queda de ontem, não espera-se uma recuperação no preço do dólar hoje. A perspectiva dos operadores é que a cotação continue oscilando entre R$ 1,79 e R$ 1,80. Eles afirmam que o estoque de moeda norte-americana na mão de algumas instituições, por causa das entradas de ontem, ainda é muito alto. Por isso, as ofertas de venda no início do dia devem prevalecer.