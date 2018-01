Grandes bancos atraem investidores de renda fixa Investidores que aplicam em fundos de renda fixa e DI preferem colocar seu dinheiro em grandes e sólidas instituições. Dados do relatório da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) revelam que o Banco do Brasil, Bradesco e Itaú são responsáveis por 76,41% desse segmento dentro da indústria de fundos. Em abril, o patrimônio líquido dos fundos de renda fixa e DI era de R$ 165,3 bilhões. Desse total, o Itaú administra 27,66%; o Banco do Brasil, 24,42%; e o Bradesco, 24,34%. De acordo com Sérgio Junqueira Machado, diretor de tesouraria do Banco Fator, a preferência demonstra que a maioria dos investidores faz questão de concentrar seus negócios em uma mesma instituição. "Como a rede de agências é muito grande, os clientes que têm conta corrente nessas instituições preferem deixar seus recursos de investimento no mesmo banco", explica Machado. Além disso, para fidelizar o cliente, essas instituições costumam oferecer vantagens, como por exemplo taxas menores para o cheque especial, redução de tarifas, cartões de crédito sem taxas de anuidade etc. Tamanho da instituição influencia a opção dos investidores que buscam segurança Na opinião do diretor, outro fator que pesa na decisão de investimento é a segurança que pode ser proporcionada por uma instituição maior. "Existe a falsa ilusão de que se o fundo quebrar, ou seja, se ele perder todos os seus recursos, o Banco terá o compromisso de bancar o prejuízo", explica Machado. Normas do Banco Central (BC) demonstram que essa percepção não é verdadeira. Isso porque os fundos são formados por cotas e funcionam como uma empresa. Os investidores são os sócios. Nesse caso, se uma determinada carteira tem perdas, os quotistas devem arcar juntos com o prejuízo. Veja mais detalhes sobre o assunto no link abaixo. De acordo com Roberto Lara Nogueira, diretor da Plural Fundos de Investimentos, o cliente deve procurar uma instituição especializada em administração de recursos. Essa empresa deve apresentar bom histórico, fundos com taxas de rendimento pelo menos na média do mercado, administradores de carteira com habilidade comprovada em gestão de recursos e, principalmente, comprometidas com o dever de informar o cliente sobre os riscos de cada tipo de aplicação.