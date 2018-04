Grandes empresários estão mais confiantes, diz CNI Os empresários das indústrias de transformação de grande porte, que têm acima de 500 funcionários, estão mais confiantes na economia brasileira do que os de pequenas e médias empresas, de acordo com a pesquisa Sondagem Industrial Regional feita pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) no primeiro trimestre. Entre os grandes empresários o índice de confiança ficou em 61,4 pontos. O indicador varia em uma escala de 0 a 100, e quando fica acima de 50 pontos, é porque o empresário está confiante. Entre os pequenos e médios o indicador ficou em 57,6 pontos, segundo a CNI. Os grandes empresários se mostraram confiantes quanto às condições atuais da economia (51,9 pontos) e quanto às expectativas para os próximos seis meses (66,1 pontos). O indicador de confiança nas condições atuais apurado entre pequenos e médios empresários situou-se em 45,6 pontos e o relativo às expectativas ficou em 63,6 pontos. Os empresários da indústria de transformação do Centro-Oeste são os mais confiantes na economia do País nos próximos seis meses. Nessa região, o indicador ficou em 67,4 pontos. A região Sul aparece em seguida, com 65,3 pontos. Na região Sudeste, a mais industrializada do Brasil, a confiança do empresariado ficou em 63,7 pontos, ante 63,3 pontos no Nordeste e 60,6 pontos no Norte. A média das cinco regiões ficou em 64,5 pontos. Em relação aos resultados do primeiro trimestre deste ano, os empresários do Centro-Oeste também são os mais confiantes na economia. O índice geral de confiança da região situou-se em 61,8 pontos. No Sul, o índice ficou em 59,3 pontos, no Sudeste, em 58,3 pontos, no Nordeste, em 57,7 pontos e no Norte, em 57,6 pontos. A média geral do País situou-se em 58,9 pontos.