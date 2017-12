Grandes empresas esperam inflação de 12% este ano As grandes empresas acreditam que a inflação apurada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficará em 12% em 2003 e 8% em 2004. A previsão foi colhida pelo Banco Central em pesquisa feita entre os dias 7 e 11 com 46 empresas entre as 200 maiores segundo o critério de receita operacional. A estimativa do IPCA para 2003 está ligeiramente abaixo dos 12,30% projetados por 77 instituições financeiras consultadas semanalmente pelo BC. Já a previsão para 2004 é idêntica à feita pelos bancos. A pesquisa levantou também a previsão das empresas para o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M): 15% em 2003 e 9% em 2004. Tanto bancos quanto empresas são mais pessimistas do que o governo nas previsões. As projeções estão acima da meta oficial de inflação para este ano, de 8,5%, e também superam a estimativa de 10,8% contida no último relatório trimestral de inflação divulgado pelo BC. O levantamento procurou obter das empresas previsões para o crescimento do PIB, a taxa de câmbio e o saldo da balança comercial em 2003 e 2004. De acordo com a pesquisa, as empresas apostam num crescimento do PIB de 2% neste ano e de 3% em 2004. A taxa de câmbio foi estimada em R$ 3,50 no final de 2003 e em R$ 3,70 no fim de 2004. Para a balança comercial, a projeção é de um superávit de US$ 16 bilhões, tanto neste quanto no próximo ano.