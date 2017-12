Grandes montadoras com juros de 1,99% Os quatro maiores bancos ligados às montadoras já estão operando com taxa média de juro de 1,99% ao mês para vendas financiadas pelo CDC ou leasing, além de estarem oferecendo mais uma opção de prazo, de até 48 meses. A Volkswagen e da Ford também anunciaram reduções, pouco mais de uma semana após o Banco Central ter reduzido a taxa Selic de 18,5% para 17,5%. O Banco Ford está com uma das menores taxas do mercado, de 1,97% para todos os modelos novos que forem adquiridos em planos de pagamento de 18 a 36 meses. A taxa anterior estava em 2,09%. Para financiamentos de seis a 12 meses o juro baixou de 2,19% para 2,07%. Um modelo Ka básico que custa R$ 15.140,00 pode ser pago em 36 vezes de R$ 423,33, com uma entrada de 30%, ou R$ 454,20. O Banco Volkswagen baixou de 2,14% para 1,99% ao mês o juro para financiamentos em até 24 meses. A taxa menor, no entanto, só vale para compras efetuadas com entrada de 50% do valor do carro. Para prazos maiores e entradas menores, as taxas variam de 2,09% a 2,3%. Os bancos Fiat e General Motors já haviam anunciado, a partir da semana retrasada, suas novas taxas, com índices similares. A exceção é a GM, que tem condições especiais para o Vectra GLS, que é oferecido com juro de 1,49%.