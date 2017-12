Grandes redes dão início a liquidações Na ressaca do Natal, três gigantes do varejo de eletroeletrônicos, móveis e artigos de vestuário começam amanhã (25) hoje liquidações com descontos de até 60% nos preços. Depois de um ano apertado, a tentativa do comércio é aproveitar o ímpeto de compras que resta ao consumidor para desencalhar as sobras do Natal. A rede de hipermercados Extra e de eletroeletrônicos Extra Eletro, ambas do Grupo Pão de Açúcar, oferecem descontos de até 60% para cerca de mil itens nas seções de bazar, têxtil e de eletroeletrônicos. Na liquidação, que começa amanhã e vai até o dia 2, o consumidor pode encontrar CDs por R$ 4,90, aparelhos de DVD a partir de R$ 339,00 e computador por R$ 1.790,00, entre outros produtos. A rede informa que, além dos descontos, é possível parcelar em até 12 vezes sem acréscimo a compra desses produtos no cartão da própria loja. A Casas Bahia também marcou para amanhã o início da queima de estoques, que vai até o dia 30 de dezembro. A liquidação engloba as cerca de 300 lojas da rede e a loja da companhia que funciona só neste mês no Parque de Exposições do Anhembi, em São Paulo. A empresa informa que os descontos são de até 50% sobre o preço de etiqueta, ponderando que o porcentual varia de acordo com o produto e abrange todos os itens da lojas. A rede também oferece a possibilidade de o consumidor parcelar em até 12 vezes no cartão, sem encargos financeiros. Ainda não existem números consolidados sobre o desempenho do varejo neste fim de ano. Mas, pela agilidade das grandes redes de lojas em iniciar as liquidações um dia depois do Natal, tudo indica que as vendas não atingiram o nível esperado pelos empresários neste mês.