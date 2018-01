Grandes redes do varejo decidem baixar juros ao consumidor Pelo menos quatro grandes redes de varejo de eletrodomésticos e móveis anunciaram nesta quarta-feira a decisão de reduzir os juros ao consumidor, seguindo a tendência do Banco Central de baixar os juros básicos de 22% para 20%. A partir desta quinta-feira, a Arapuã diminui os juros nos financiamentos com cheque pré-datado em até 9 vezes de 6,1% para 4,5% ao mês. Nas operações pelo crediário em até 12 vezes a taxa baixou de 8,2% para 7,5% ao mês. A Casas Bahia, maior rede de eletroeletrônicos do País, planeja baixar os juros, mas não informou nem quando nem quanto. Na segunda-feira, a Lojas Cem reduz os juros do crediário, que estão hoje em 5,3% ao mês para o plano mais longo de 20 prestações. O Magazine Luiza reúne nesta quinta-feira o comitê de crédito também para decidir o porcentual do corte.