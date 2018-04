Grandes siderúrgicas elevam exportação 16,7% até julho As vendas externas das quatro maiores exportadoras brasileiras de produtos siderúrgicos ? Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST), Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Confab e Açominas ? somaram US$ 845,190 milhões nos primeiros sete meses do ano, o que representa crescimento de 16,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Apenas em julho, as exportações das quatro empresas somaram US$ 230,966 milhões, resultado 128% superior do que o registrado no sétimo mês de 2001. As informações são da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento. Segundo alguns analistas, essa variação positiva na receita de exportação deveu-se não somente ao aumento do volume exportado, mas, principalmente, à manutenção da taxa de câmbio em níveis superiores em 2002, tanto em relação ao acumulado, quanto ao mês de julho. Ranking A Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) manteve a posição de maior exportadora do setor e o sexto lugar na lista dos maiores exportadores brasileiros nos primeiros sete meses de 2002. A empresa vendeu US$ 423,261 milhões ao mercado externo no período, com alta de 11,9% na comparação com o ano anterior. Em julho, as exportações da siderúrgica somaram US$ 158,621 milhões, montante 131,14% maior que o registrado no mesmo mês de 2001. A América do Norte responde por cerca de 60% das vendas externas da empresa, com os Estados Unidos no posto de principal mercado dos produtos da CST. A Ásia é o segundo principal parceiro da siderúrgica brasileira, absorvendo 29% das vendas da companhia, seguida pela Europa, com 11%. A segunda maior exportadora de produtos siderúrgicos de janeiro a julho foi a CSN, que também ocupou a 26ª posição no ranking nacional, com vendas externas de US$ 149,825 milhões e expansão de 6,58%. No sétimo mês do ano, a siderúrgica exportou US$ 30,885 milhões, montante 126,4% maior que o de julho do ano passado. A Confab Industrial, que fabrica tubos de aço, figurou em terceiro lugar na lista dos maiores exportadores do setor e 27º lugar no ranking geral do acumulado do ano, com vendas externas de US$ 149,009 milhões, com crescimento de 68,6% sobre o mesmo período de 2001. Em julho, as exportações da empresa somaram US$ 23,151 milhões, um aumento de 146,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. A Açominas foi a quarta maior exportadora do setor de janeiro a julho e 39ª no ranking de exportações da Secex, com vendas externas de US$ 123,095 milhões, volume 5,41% maior que o registrado no mesmo período de 2001. Em julho, as vendas externas da empresa somaram US$ 18,309 milhões, com crescimento de 91,5% sobre julho de 2001. O sudeste asiático, com Cingapura, Taiwan e Malásia, é tradicionalmente o principal mercado da Açominas, respondendo por cerca de 25% das exportações da siderúrgica. Já outros países como Coréia e Japão respondem por 10% das vendas externas da Açominas. A empresa também vende para América do Norte, do Sul, Central além da África e Europa. Leia mais sobre o setor de Mineração e Siderurgia no AE Setorial, o serviço da Agência Estado voltado para o segmento empresarial.