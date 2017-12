Grécia reduz restrições sobre transferências bancárias de empresas

Uma semana depois de os bancos na Grécia terem reaberto na sequência de um controle de capital implementado desde o dia 29 de junho, Atenas começou nesta sexta-feira, 24, a afrouxar as restrições sobre as transferências em moeda estrangeira pelas empresas.

De acordo com Yannis Stournaras, diretor do banco central, bancos comerciais agora podem autorizar pagamentos de contas para outros países no valor de até € 100 mil, acima dos € 50 mil estipulados anteriormente.

"As condições de negócio estão melhorando e as autoridades pretendem resolver as questões pendentes dentro dos próximos 10 dias", disse Stournaras após uma reunião com representantes das empresas e autoridades do Ministério da Fazenda.

Empresas gregas foram limitadas a fazer transferências de dinheiro ao exterior para pagar as importações de matérias-primas desde que controles de capitais foram impostos no mês passado. De acordo com a Câmara de Comércio de Atenas, as três semanas que os bancos ficaram fechados custaram às empresas gregas € 3 bilhões, com muitas empresas avisando que elas seriam forçadas a fechar. (Dow Jones Newswires)

