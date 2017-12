Grécia aguarda BCE para reabrir bolsa de Atenas, dizem fontes

A Grécia está esperando luz verde do Banco Central Europeu (BCE) aos planos que enviou para reabrir a bolsa de valores de Atenas depois de um mês inteiro fechada, disseram duas fontes regulatórias nesta terça-feira, 28. O mercado pode ser reaberto a partir da quarta-feira, dependendo da opinião do BCE, disseram as fontes.

Os reguladores gregos apresentaram dois planos diferentes para a reabertura, um permitindo negociação irrestrita e outra que impõe restrições às negociações por investidores gregos a fim de evitar a fuga de capitais dos bancos, disseram.

"Se abriremos amanhã ou depois depende de quando receberemos a resposta do BCE", disse uma das fontes. "Não é certo que abriremos amanhã."

A bolsa de Atenas está fechada desde 29 de junho depois do governo fechar bancos e impor controles de capital para evitar o colapso bancário diante do peso dos saques em massa. (Por Lefteris Papadimas e Angeliki Koutantou)