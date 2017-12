Grécia ainda não pediu terceiro pacote de resgate, diz FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reforçou a incerteza em torno do futuro do programa de ajuda financeira de emergência à Grécia, ao destacar que não sabe ainda se irá participar do programa. Segundo a instituição, o FMI não pode considerar um terceiro plano de resgate até que a Grécia o peça, o que ainda não aconteceu.

Os líderes da zona do euro deixaram claro na semana passada que o envolvimento do FMI nas negociações é pré-requisito para a continuidade do programa de três anos, envolvendo até € 86 bilhões. O programa do FMI com a Grécia - que está suspenso há mais de um ano por Atenas não ter implementado as reformas econômicas prometidas - expira em março de 2016.

O governo grego aprovou uma série de medidas controversas de corte no orçamento e reformas econômicas, mas o FMI ainda pressiona a zona do euro a se comprometer com uma reestruturação da dívida grega.

"No que se refere ao alívio de dívida, necessitaria de um comprometimento concreto e específico", disse o porta-voz do FMI, Gerry Rice, em coletiva regular de imprensa realizada nesta quinta-feira, 23.

Nas últimas semanas, autoridades do FMI têm reiterado que a dívida da Grécia precisa ser reestruturada para garantir que o país não será sufocado pelos pagamentos. Autoridades da zona do euro afirmam que estão abertas a considerar tal relaxamento, mas não deram nenhum posicionamento definitivo, enquanto aguardam que Atenas implemente as políticas econômicas prometidas. As autoridades colocaram um prazo até meados de agosto para concluir as negociações do programa de ajuda à Grécia.

Segundo Rice, antes de pensar em novas negociações com a Grécia, o FMI precisa fazer uma análise detalhada das finanças e da economia do país. Não se sabe ainda se o FMI continuará com o programa de ajuda já existente ou se criará um novo plano de longo prazo. "As modalidades e os processos para as discussões ainda estão sendo decididos", comentou. (Com informações da Dow Jones Newswires).