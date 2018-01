Grécia apresenta novas propostas a credores europeus, diz fonte

Um dia antes de uma reunião de cúpula de líderes da zona do euro para discutir a situação da Grécia, o premiê grego Alexis Tsipras apresentou uma nova proposta ao presidente da França, François Hollande, à chanceler alemã, Angela Merkel e ao presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

Uma fonte do governo com conhecimento sobre as negociações afirmou que Tsipras "apresentou aos três líderes uma proposta de acordo que beneficiaria a todos os lados e que deve fornecer uma solução permanente ao problema, e não apenas adiar uma resolução".

Tsipras tem se reunido com seus ministros o dia todo e irá deixar Bruxelas ainda no domingo. O partido governista Syriza está realizando um comício em Atenas na tarde deste domingo, em apoio ao governo, após uma grande manifestação na quinta-feira, a favor do acordo com a União Europeia. Fonte: Associated Press.