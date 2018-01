Governo grego aprova privatização de 14 aeroportos

O governo da Grécia aprovou a licença de exploração a longo prazo para 14 aeroportos regionais ao operador aeroportuário alemão Fraport AG, de acordo com uma nota divulgada no diário oficial do governo.

Este é o primeiro acordo de privatização realizado pelo governo liderado pelo partido de esquerda Syriza e foi aprovado pelo Conselho de Política Econômica do governo grego durante uma reunião em 13 de agosto.

Fraport tinha vencido o processo de licitação para a concessão de exploração por 40 anos dos aeroportos em novembro do ano passado, em conjunto com o parceiro grego no consórcio Copelouzos Group, no valor de 1,234 bilhão de euros (US$ 1,37 bilhões). No entanto, o novo governo grego quis reaver os planos.

A concessão será destinada aos aeroportos de Thessaloniki, Aktio, Chania (Creta), Kavala, Kefalonia, Kerkyra (Corfu) e Zakynthos. Os outros sete aeroportos estão em Rhodes, Kos, Myconos, Mitilene, Samos, Santorini e Skiathos. Em 2013, esses aeroportos atendiam cerca de 19,1 milhões de passageiros.

A concessão inclui a exploração, manutenção, gestão e expansão dos 14 aeroportos regionais até 2055, juntamente com o seu parceiro grego no consórcio.

A Fraport deterá a maioria do consórcio e vai consolidar integralmente a empresa operacional grega, uma vez que a transação for concluída.

O acordo foi assinado no dia 13 de agosto pelo vice-presidente, Yannis Dragasakis, pelo ministro das Finanças, Euclid Tsakalotos, pelo ministro da Economia, Giorgos Stathakis, e pelo ministro de Reconstrução Produtiva, Panagiotis Skourletis. Fonte: Dow Jones Newswires