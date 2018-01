Grécia: Comitê Central do Syriza rejeita proposta de dar calote no FMI O Comitê Central do partido de esquerda Syriza, da Grécia, rejeitou proposta da ala mais radical de sua liderança para que o governo do país não pague a próxima parcela da dívida com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Também foi rejeitada a proposta de que o governo grego estatize os bancos do país.