Presidente do Eurogrupo recebe novas propostas da Grécia

Atualizado às 17h50

O presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, recebeu as novas propostas de reformas da Grécia, confirmou seu porta-voz há pouco.

"Novas propostas gregas recebidos pelo presidente do Eurogrupo. É importante para as instituições para considerá-las em sua avaliação", escreveu no twitter Michel Reijns, porta-voz de Dijsselbloem.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Isso significa que as propostas chegaram bem antes da meia-noite em Bruxelas (19h no horário de Brasília), o prazo máximo definido por outros países da zona euro.

O conteúdo das propostas determinará se a Grécia recebe um novo resgate de três anos, garantindo, consequentemente, o seu lugar na união monetária da Europa.

Mais cedo, fontes ligadas ao gabinete do primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, já haviam informado que o governo da Grécia espera enviar ainda hoje uma lista com reformas econômicas para os credores internacionais, exigidas para a extensão da ajuda ao país.

Um rascunho baseado na lista de ações prioritárias também será submetido ao Parlamento grego ainda nesta quinta-feira, devendo ir à votação na sexta-feira, de acordo com as fontes.

"A votação de sexta-feira dará autorização para Tsipras e seu ministro das Finanças, Euclid Tsakalotos, negociar as bases para um acordo definitivo com os credores no final de semana. Ela também servirá para mostrar que a Grécia está disposta a fazer reformas", afirmou um dos funcionários.

Esse funcionário disse ainda que a lista definitiva das ações que serão acertadas com as instituições credoras também serão submetidas à votação parlamentar após o término das negociações.

As fontes disseram ainda que as propostas gregas que serão apresentadas foram aprovadas pela maioria dos ministros do gabinete de Tsipras.

Confiança. Os ministros das Finanças da Alemanha, Wolfgang Schäuble, e da França, Michael Sapin, disseram nesta quinta-feira que a Grécia deve reconquistar a confiança dos outros governos europeus e deve mostrar que está disposta a empreender as reformas que prometeu como condição da extensão da ajuda internacional.

"As coisas não podem continuar como estão na Grécia", afirmou Schäuble, que afirmou ter dito ao novo ministro das Finanças do país, Euclides Tsakalotos, que há apenas uma maneira de recuperar a confiança dos seus pares europeus. "Ele deve ir na frente de seu Parlamento e apenas implementar uma grande reforma", disse.

Schäuble evitou comentar sobre a situação interna da Grécia e afirmou que "ninguém sabe quando o feriado bancário na Grécia vai terminar". Ele disse ainda ser "enganoso" comparar situação da Grécia com a da Alemanha em 1953, quando as nações da Europa assinaram uma acordo para aliviar a dívida alemã.

Acompanhando o discurso de seu par alemão, o ministro francês disse que os políticos europeus não estão dispostos a manter a Grécia no euro a qualquer custo. "Se um país permanece dentro do euro porque temos medo de perder credibilidade, não estaríamos respeitando a regra do bloco, colocando em risco a credibilidade da união monetária como um todo. Temos de encontrar um equilíbrio aqui", disse ele./ Fonte: Dow Jones Newswires