Grécia diz que bancos vão reabrir após acordo com credores

Os bancos gregos vão reabrir assim que o país chegar a um acordo com credores internacionais, que possivelmente pode ser fechado imediatamente após o plebiscito de domingo, 5, disse o ministro de Estado da Grécia, Nikos Pappas, nesta quinta-feira.

Pappas, um dos principais conselheiros do primeiro-ministro Alexis Tsipras, afirmou a jornalistas que o sistema bancário voltará ao normal "no minuto que tivermos um resultado claro".

"Os bancos vão reabrir assim que tivermos um acordo", disse ele, acrescentando que o governo "nunca consideraria" um corte nos depósitos.

Os bancos gregos foram fechados no início da semana para evitar um colapso no sistema financeiro do país. Na quarta-feira, 1º, mil agências foram abertas para que aposentados e pensionistas sacassem benefícios com o limite de até € 120 por pessoa.

Pesquisas de opinião apontam que a maioria dos gregos é a favor de um acordo com credores, apesar de uma disputa acirrada entre os adeptos do "sim" e do "não".

O governo grego incentiva a população a negar um acordo. Nesta quinta-feira, 2, o ministro das Finanças, Yanis Varoufakis, afirmou que deixará o cargo em caso de vitória do "sim".