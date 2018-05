Grécia espera receber aval para parcela de resgate A Grécia espera receber na próxima semana o aval de parceiros da zona do euro para receber o pagamento da próxima tranche de seu pacote de ajuda enquanto tenta superar diferenças com credores internacionais sobre os termos do resgate, afirmou nesta quinta-feira o ministro de Finanças grego, Yannis Stournaras.