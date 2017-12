Grécia começa a pagar dívida de € 6,25 bi com o BCE e com o FMI

(Texto atualizado às 12h20)

A Grécia iniciou o processo para o pagamento de um total de € 6,25 bilhões ao Banco Central Europeu (BCE) e ao Fundo Monetário Internacional (FMI), afirmaram à Reuters nesta segunda-feira, 20, autoridades do Ministério das Finanças.

Atenas está pagando € 4,2 bilhões em principal e juros ao BCE que vencem nesta segunda-feira e € 2,05 bilhões de euros ao FMI, pagamento que estava atraso desde 30 de junho, quando a Grécia se tornou o primeiro país desenvolvido a dar um calote no FMI. Também um empréstimo de € 500 milhões ao banco central grego está sendo quitado.

O FMI já confirmou que recebeu da Grécia o pagamento e que, com isso, o país não está mais em dívida com a instituição. "Como temos afirmado, o Fundo permanece pronto para continuar dando assistência à Grécia em seus esforços para voltar à estabilidade financeira e ao crescimento", declarou Gerry Rice, diretor de comunicações do FMI, em nota.

Ajuda. O país conseguiu um empréstimo-ponte de € 7,16 bilhões junto ao Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira (EFSM) na semana passada, o suficiente para sobreviver durante julho.

No domingo, a chanceler alemã Angela Merkel sinalizou a possibilidade de discutir mudanças nos prazos e nos juros da dívida grega. A discussão, afirmou Merkel, está condicionada à primeira revisão bem-sucedida do novo pacote de resgate à Grécia que será negociado.

As agências bancárias gregas reabriram nesta segunda-feira, 20, após um período de três semanas com as portas fechadas. O controle de transações financeiras, entretanto, continua. O limite máximo de saques individuais por semana é de € 420. (Com informações da Agência Estado)