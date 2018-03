Grécia não dará calote em dívida, diz primeiro-ministro

O primeiro-ministro da Grécia, George Papandreou, disse que os problemas da dívida foram causados pelo próprio país e não se devem à crise financeira global. Ele afirmou que, embora seja compreensível que os investidores estejam preocupados com a capacidade de pagamento do governo, as dívidas serão honradas. "A Grécia não está perto de dar default em sua dívida", declarou.

Falando em coletiva à imprensa depois de participar de uma reunião de líderes da União Europeia (UE), Papandreou disse que os problemas que seu governo enfrenta "são sérios e os desafios são enormes". Ele descartou que a Grécia peça ajuda ao Fundo Monetário Internacional (FMI), mas disse que o país discute sobre políticas a serem adotadas tanto com o FMI quando com o Banco Central Europe (BCE).

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A dívida do governo foi rebaixada pelas agências de rating Fitch e Standard & Poor's. A Grécia irritou seus parceiros da UE com uma revisão em alta significativa de seu déficit orçamentário há poucas semanas.

Segundo ele, a crise "não tem nenhuma relação com a crise financeira internacional". "É uma questão interna, doméstica", disse, citando corrupção no sistema de saúde envolvendo 5 bilhões de euros. Papandreou prometeu atacar a corrupção e garantir que o dinheiro público não seja desperdiçado. As informações são da Dow Jones.