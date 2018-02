Grécia não terá tratamento especial, alerta FMI

A Grécia tem de respeitar as regras da zona do euro e não pode exigir tratamento especial para sua dívida na esteira da vitória do partido contrário à austeridade Syriza, afirmou em entrevista a um jornal a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde.

"Existem regras internas na zona do euro a serem respeitadas", disse Lagarde ao Le Monde. "Não podemos fazer categorias especiais para tal ou tal país." Lagarde acrescentou que a Grécia ainda precisa realizar reformas importantes, como arrecadação de impostos e redução de atrasos judiciais. "Não é uma questão de medidas de austeridade, essas são reformas profundas que restam ser feitas", disse ela.

O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, também demonstrou que há pouco espaço para um perdão da dívida grega. Em carta enviada a um parlamentar grego e divulgada nesta segunda pelo BCE, Draghi afirma que a carga tributária da Grécia ainda é inferior à media europeia, mesmo depois de ter crescido nos últimos anos.

"A proporção da carga tributária em relação ao PIB (incluindo contribuições de seguridade social), de 34,2% em 2013, continua bem abaixo da média da zona do euro e da União Europeia", disse Draghi na carta, que foi encaminhada a Kostas Chrysogonos, integrante do Parlamento Europeu.

Na carta, Draghi defendeu ainda o papel do BCE, da Comissão Europeia e do Fundo Monetário Internacional (FMI), grupo conhecido como troika, na coordenação da ajuda financeira à Grécia.

"Os conselhos dados pela troica têm o objetivo de alcançar finanças públicas saudáveis, estabilidade financeira, competitividade e políticas econômicas sólidas e, desta forma, criar condições para o crescimento sustentável e criação de empregos em países (que tenham recebido programas de ajuda)", escreveu Draghi.

Também segundo Draghi, o programa da Grécia "incluiu várias reformas destinadas a melhorar a estrutura tributária e as características gerais do sistema tributário, assim como medidas para ampliar a eficiência da administração fiscal e aprimorar o combate à sonegação".

Os ministros de Finanças da zona do euro, que formam o Eurogrupo, vão discutir nesta segunda-feira uma possível extensão do atual programa de resgate da Grécia, afirmou Jeroen Dijsselbloem, presidente do grupo. A autoridade também alertou, porém, que há pouca disposição no bloco para perdoar as dívidas do governo grego.

Com relação a um cancelamento das dívidas que a Grécia tem com seus parceiros da zona do euro, Dijsselbloem declarou que o bloco já atuou para aliviar a pressão sobre o país ao reduzir os juros sobre a dívida e estender os vencimentos. "Sobre cancelar a dívida em valor nominal, eu não acho que haja suporte para isso na zona do euro", disse.