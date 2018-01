Grécia paga ao FMI a parcela da dívida que venceria nesta 3ª feira, afirmam fontes

Na quinta-feira passada, a Grécia pagou outros € 200 milhões, o que ofereceu certo alívio aos mercados, que ficaram mais otimistas quanto ao compromisso dos gregos em pagar a dívida total.

Eurogrupo. Nesta segunda-feira, 11, o Eurogrupo, que reúne os ministros de Finanças do bloco, se encontrou para discutir a situação grega. Antes da reunião, ainda no domingo, o ministro de Finanças da Alemanha, Wolfgang Schäuble, disse que seu país fará todo o possível para manter a Grécia na zona do euro, "sob condições justas".