Grécia pode precisar de mais ajuda do que se pensava, diz economista-chefe do FMI

O economista-chefe do FMI, Olivier Blanchard, publicou artigo em seu blog nesta quinta-feira no qual defende o Fundo de críticas feitas recentemente à atuação da instituição no caso da Grécia. "Acreditamos que os acontecimentos correntes poderão muito bem implicar a necessidade de ainda mais financiamento, pelo menos em apoio aos bancos, e de ainda mais redução de dívida do que prevíamos em nossa análise da sustentabilidade da dívida", diz o artigo.

Blanchard lista quatro categorias de críticas aos programas de ajuda à Grécia e ao papel do FMI: primeiro, que o programa de 2010 "apenas serviu para elevar a dívida e exigia um ajuste fiscal excessivo"; segundo, que "o financiamento à Grécia foi usado para pagar bancos estrangeiros"; terceiro, que "reformas estruturais destruidoras do crescimento, ao lado da austeridade fiscal, levaram a uma depressão econômica", e quarto, que "os credores não aprenderam nada e continuam repetindo os mesmos erros".

Sobre o primeiro ponto, o economista francês observa que "mesmo antes do programa de 2010, a dívida da Grécia era de € 300 bilhões, ou 130% do PIB. O déficit era de € 36 bilhões, ou 15,5% do PIB. A dívida estava crescendo 12% ao ano e isso era claramente insustentável". "Mesmo que a Grécia tivesse deixado de pagar toda a sua dívida, tendo em vista um déficit primário superior a 10% do PIB, ela teria que reduzir seu déficit orçamentário em 10% do PIB de um dia para o outro. Isso teria levado a ajustes muito maiores e a um custo social muito maior do que sob os programas, que permitiram à Grécia ter cinco anos para alcançar um superávit primário".

Ele acrescenta que "mesmo que a dívida existente tivesse sido inteiramente eliminada, o déficit primário, que era muito grande no início do programa, teria de ser reduzido. A austeridade fiscal não era uma opção, mas uma necessidade".

Sobre o segundo ponto, Blanchard escreve que "a reestruturação da dívida foi atrasada em dois anos. Havia razões para isso, nomeadamente as preocupações com o risco de contágio (o caso Lehman Brothers estava fresco na memória) e a falta de barreiras para lidar com o contágio". Para ele, "parcialmente como resultado dessa demora, uma fração importante dos recursos do primeiro programa foi usada para pagar credores de curto prazo e para substituir dívida privada por dívida oficial. A ajuda, porém, não beneficiou apenas bancos estrangeiros, mas também depositantes e domicílios, à medida que um terço da dívida era mantida por bancos e outras instituições financeiras gregos".

Sobre a terceira categoria de críticas, Blanchard diz que "tendo em vista o histórico decepcionante de crescimento de produtividade da Grécia antes do programa, várias reformas estruturais eram vistas como necessárias" e que "muitas dessas reformas ou não foram implementadas ou o foram em escala insuficiente. Os esforços para melhorar a arrecadação de impostos e a cultura de pagamentos fracassaram completamente. Havia resistência vigorosa à abertura de setores e de profissões fechados. Apenas cinco das 12 revisões planejadas do FMI sob o programa atual foram concluídas e apenas uma foi completada desde meados de 2013, por causa do fracasso em implementar reformas".

Ainda sobre isso, o economista nota que "a queda na produção foi, de fato, muito maior do que havia sido previsto" e que "a consolidação fiscal explica apenas uma fração da queda na produção. Produção acima do potencial, para começar, crises políticas, políticas inconsistentes, reformas insuficientes, temores de saída do país da zona do euro, baixa confiança das empresas, bancos fracos, tudo contribuiu para o resultado".

Sobre o quarto ponto, Blanchard examina a eleição de "um governo abertamente contrário ao programa". "Um conjunto mais limitado de reformas estruturais e/ou um ajuste fiscal mais lento implicam, aritmeticamente, necessidades maiores de financiamento e, consequentemente, maior necessidade de redução da dívida". "Uma solução realista teria que envolver algum ajuste, algum financiamento e alguma redução da dívida - uma abordagem equilibrada. O papel do FMI nas negociações foi pedir ajustes específicos e com credibilidade nas políticas e tornar explícitas as implicações do financiamento e da redução da dívida".

"Nós acreditávamos que um pequeno superávit primário, que crescesse ao longo do tempo, era absolutamente necessário para manter a sustentabilidade da dívida", diz o artigo.

"Até o plebiscito e suas implicações potenciais para o crescimento, nós acreditávamos que, sob essas premissas sobre o superávit primário, a sustentabilidade da dívida poderia ser alcançada por meio de um reescalonamento da dívida existente e de prazos mais longos para dívida nova. Isso se refletiu na análise de sustentabilidade da dívida (DSA) que apresentamos antes do plebiscito. Nossa avaliação era vista como pessimista demais por nossos parceiros europeus, a quem havíamos comunicado nossas opiniões sobre a necessidade de redução da dívida muito antes de publicar a DSA. Acreditamos que os acontecimentos correntes podem muito bem implicar a necessidade de ainda mais financiamento, pelo menos em apoio aos bancos, e de ainda mais redução de dívida do que prevíamos em nossa análise da sustentabilidade da dívida."

Ao indicar "um caminho adiante", Blanchard diz que "tendo em vista o resultado do plebiscito e o mandato dado ao governo grego, acreditamos que ainda pode haver espaço para um acordo. Ele deveria se basear em um conjunto de políticas próximas àquelas discutidas antes do plebiscito, ajustadas para legar em conta que o governo agora está pedindo um programa de três anos, e um reconhecimento mais explícito da necessidade de mais financiamento e de mais redução de dívida".

"Fundamentalmente, a área do euro está diante de uma escolha política: metas fiscais e de reformas mais baixas para a Grécia significam um custo mais alto para os países credores. O papel do Fundo, nesse contexto, não é recomendar uma decisão particular, mas indicar o balanço entre menos ajuste fiscal e menos reformas estruturais, de um lado, e a necessidade de mais financiamento e de redução da dívida, do outro lado", escreve Blanchard.

A íntegra do artigo em inglês está disponível neste link.