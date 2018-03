Grécia quer cortar déficit abaixo de 3% do PIB até 2013 O primeiro-ministro da Grécia, George Papandreou, disse que vai reduzir o gigantesco déficit orçamentário de forma que fique em linha com as regras da União Europeia até 2013. Papandreou traçou uma série de medidas com objetivo de tranquilizar os investidores sobre a posição fiscal do país.