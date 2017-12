Grécia será um exemplo?

Durante a semana que antecedeu o referendo, o governo de esquerda da Grécia afirmou que um "não" ofereceria a ele uma posição mais forte nas negociações na última rodada de conversações com os credores. O que é verdade. O resultado da noite de ontem deu ao primeiro-ministro Alexis Tsipras um mandato mais claro para continuar a estratégia que ele tinha na mão. Sua mensagem para seus interlocutores, incluindo Angela Merkel, chanceler alemã, e Mario Draghi, presidente do BCE, será simples e escorada no resultado do referendo: a sociedade grega não suportará o prosseguimento das políticas de austeridade. Apresentem uma oferta melhor.

Menos claramente verdadeira foi a afirmação de Tsipras de que o resultado não envolveria necessariamente um abandono do euro. Durante a campanha para o referendo, os líderes europeus declararam em alto e bom som que a rejeição do pacote de ajuda oferecido significaria dizer adeus à moeda comum, o que daria início a uma era volátil e perigosa para a Grécia com consequências transcendentais. Agora veremos se estão blefando.

Os credores europeus estão exasperados com os líderes gregos, que recusam as sutilezas da diplomacia intraeuropeia e adotam um estilo de negociação agressivo. Mas a decisão dos líderes europeus não implica se eles gostam ou não de Tsipras e seu ministro de Finanças, Yanis Varoufakis. Mas se acreditam que para atender aos objetivos de uma Europa unida vale a pena atender às demandas da Grécia: manter uma torneira aberta e no final conceder um novo pacote de ajuda financeira que permita aos gregos realizarem uma amortização de grande parte da sua dívida e amenizar alguns dos cortes nas aposentadorias e salários dos funcionários públicos.

Os líderes alemães acreditam que um novo acordo nessas bases será uma má política econômica para a Grécia. Muitos economistas do FMI e autoridades americanas afirmam que é muito sensato. O fato é que a época para tais debates já passou.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A opção para os líderes da França, Alemanha e o resto da Europa será algo assim: se tolerarem as demandas do governo grego estarão dando um mau exemplo para qualquer outro país que pretenda contestar as restrições da União Europeia, dizendo aos eleitores em Portugal, Espanha e Itália que, se fizerem bastante estardalhaço e elegerem partidos extremistas também poderão conseguir um acordo muito mais agradável. E enviaria um sinal de que um país pode tomar emprestado tudo o que desejar, deixar de pagar e exigir que o resto da Europa pague a conta. Se recusarem as demandas do governo grego e cortarem a ajuda, o sistema bancário grego entrará em colapso e o país não fará mais parte da zona do euro, oferecendo um indicativo de que a União Europeia é profundamente frágil.

A Grécia poderá se aproximar mais de uma Rússia hostil. Uma democracia europeia moderna - na verdade a primeira democracia - poderá se tornar caótica e instável. E tudo isso acabará custando para o resto da Europa mais dinheiro do que muitos pacotes de ajuda generosos, à medida que o país deixar de cumprir suas obrigações completamente em vez de tentar uma reestruturação das suas dívidas. Basicamente, os líderes europeus precisam decidir se a sua frustração com a Grécia e o temor de um mau precedente são fortes o suficiente a ponto de darem um passo gigantesco na outra direção, recusando mais euros para a Grécia.

Ontem os gregos foram claros: estão dispostos a arriscar uma saída do euro para evitar mais austeridade. Agora Angela Merkel e os demais líderes da Europa é que se defrontam com uma bomba-relógio e uma decisão que pode provocar uma reação em cadeia. (Tradução de Terezinha Martino).