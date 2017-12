Tsipras vence nova eleição na Grécia e deve formar governo nesta semana

O líder radical de esquerda Alexis Tsipras venceu neste domingo seu terceiro desafio eleitoral do ano. Volta na segunda-feira ao cargo de primeiro-ministro da Grécia, ao qual havia renunciado em 20 de agosto. A vitória sobre o opositor conservador, Vangelis Meimarakis, da Nova Democracia, confirma a força da Coalizão Radical de Esquerda (Syriza) como maior partido político do país.

Com este apoio da opinião pública, o premiê terá autonomia para implantar as medidas de austeridade e as reformas estruturais exigidas pela Comissão Europeia, o Banco Central Europeu (BCE) e o Fundo Monetário Internacional (FMI).

A vitória de Tsipras é a terceira do ano, após a eleição de janeiro e o referendo de julho. O resultado ficou claro quando Meimarakis reconheceu a derrota, logo após a abertura da contagem. “Syriza e Alexis Tsipras são os primeiros, e eu os felicito”, disse. Com um discurso conciliador, que lhe vale a imagem de centrista em um partido de direita, Meimarakis prometeu trabalhar pela estabilidade do país. “A Nova Democracia não foi destruída, nem acabou. É um pilar da estabilidade.”

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Até a zero hora desta segunda-feira, horário de Atenas, quando 75,47% dos votos haviam sido apurados, o Syriza computava 35,4% das preferências, devendo obter 145 assentos no Parlamento, insuficiente para obter a maioria absoluta de 300 votos. Em janeiro, quando venceu as eleições, o partido havia obtido 149 cadeiras. Mas, o resultado pode ser interpretado como uma ampla vitória do ex-premiê, já que sua agremiação sofreu um racha há menos de dois meses, perdendo 25 deputados para o recém-criado Unidade Popular, ultrarradical de esquerda.

Em segundo lugar ficou a Nova Democracia (ND), que deve confirmar o posto de maior força de oposição, com 75 cadeiras. Em terceiro lugar, o partido neonazista Aurora Dourada mais uma vez provou a fidelidade de seu eleitorado, com 7,1% dos votos e 19 cadeiras. O Partido Socialista (Pasok), aparece em quarto, com 6,4% dos votos e 17 deputados.

A partir desta segunda-feira, o novo governo deve reeditar a coalizão com o partido populista de direita Gregos Independentes (Anel), de Panos Kammenos, ex-ministro da Defesa, que deve terminar em sexto lugar, com 10 representantes no legislativo. “Com todos os gregos unidos, nós vamos construir o futuro”, afirmou Kammenos, um líder político que defende ideias nacionalistas e de extrema direita. “Com o primeiro-ministro Tsipras, nós vamos trabalhar para sair das políticas de austeridade. O passado acabou.”

Pronto a voltar à chefia do governo, Tsipras se manifestou pela primeira vez como vitorioso via Twitter. “Diante de nós se abre a via do trabalho e das lutas”, afirmou na rede social. Minutos depois, discursou aos eleitores na Praça Klafthmonos, próxima ao centro de Atenas. “Na Europa hoje, a Grécia e o povo grego são sinônimos de resistência e dignidade, e essa luta será travada por mais quatro anos”, afirmou. “Nós teremos dificuldades pela frente, mas também teremos determinação. Não obteremos a retomada por mágica, mas ela pode acontecer pelo trabalho duro.”

O resultado foi comentado em várias partes da Europa. Maior apoiador de Tsipras na União Europeia, o presidente da França, François Hollande, considerou que “a Grécia viverá um período de estabilidade com uma maioria sólida”. Outro a congratular Tsipras foi o presidente do Parlamento Europeu, o alemão Martin Schulz: “Agora a Grécia tem um governo sólido e pronto a realizar o que precisa com rapidez.”