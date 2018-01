Grécia vai abrir agências bancárias para pagar pensionistas

Alguns bancos da Grécia deverão reabrir nesta quarta-feira, 1º, para pensionistas que não possuem cartões de crédito ou débito, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira, 30, pelo Ministério de Finanças do país.

Cerca de mil agências bancárias reabrirão, apesar do fechamento imposto até o dia 6, e atenderão apenas pensionistas que não podem sacar dinheiro de caixas automáticos.

Os pensionistas poderão fazer saques de até € 120 (US$ 134) nesta semana. Atualmente, há um limite diário de até € 60 para saques em caixas eletrônicos.

No fim de semana, a Grécia decretou o fechamento do setor bancário para evitar uma corrida da população às agências, após fracassar em negociações com credores internacionais para chegar a um novo acordo de resgate.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Atenas também convocou um referendo para domingo, 5, para consultar os gregos sobre medidas de austeridade exigidas pelos credores em troca de novo auxílio financeiro. O ministério garantiu que os depósitos bancários continuarão seguros após o referendo. (Com informações da Dow Jones Newswires).

Bancos gregos amanheceram fechados na segunda-feira: